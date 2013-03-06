Киевская власть начала эксперимент по замене маршруток автобусами и троллейбусами

Столичная власть начала эксперимент, который предусматривает замену маршрутных такси на 7 участках транспортом обычного режима движения, то есть автобусами и троллейбусами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

«В прошлом году мы начали масштабно закупать и обновлять подвижной состав коммунального транспорта большой вместимости, и в этом году продолжаем эту практику. Именно поэтому мы положили начало эксперименту по замене малогабаритных маршрутных такси транспортом обычного режима движения», - заметил А.Голубченко.

Он назвал несколько причин, по которым, по мнению столичной власти, целесообразно заменить маршрутки.

«Во-первых, коммунальный транспорт, в отличие от маршруток, безотказно обеспечивает перевозку льготников; во-вторых, стоимость проезда в муниципальном транспорте обычного режима движения дешевле; и в-третьих, новый транспорт удобен и безопасен, он имеет 100% низкий уровень пола, что рассчитано на лиц с ограниченными физическими возможностями», – отметил А.Голубченко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта начальник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгений Водовозов сообщил, что на Лесном массиве с 15 марта планируется закрыть движение частных маршруток № 240, 241 и 246, которые “безосновательно дублируют” маршруты коммунального пассажирского транспорта. По его словам, уже с 1 марта на линиях следования указанных маршрутных такси увеличено количество подвижного состава городского пассажирского транспорта, а именно: на троллейбусных маршрутах № 37, 37-А, а также автобусных № 33, 63, 81.

Е.Водовозов уточнил, что это подвижной состав коммунального предприятия “Киевпасстранс”, который обслуживает пассажиров на больших и супербольших автобусах с доступом для инвалидов. Он напомнил, что в прошлом году коммунальное предприятие пополнило свой парк новыми автобусами и троллейбусами, и теперь город имеет возможность наполнить отдельные городские маршруты исключительно коммунальным транспортом.

По его информации, в настоящее время рассматривается еще 5 направлений, где будут сниматься маршрутные такси: на жилом массиве «Виноградарь»; направление от станции метро “Святошин” - Борщаговка; жилой массив Оболонь; проспект Свободы - станция метро “Лукьяновская”; улица Волгоградская - Дворец спорта.