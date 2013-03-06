Дорожные строители недополучают около 30 млрд грн, которые должны поступать от реализации подакцизных товаров, из-за существования теневых схем реализации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Леонид Костюченко.

По его словам, такое недофинансирование возможно из-за существования теневых схем реализации топлива.

«Мы обратились к правительству, чтобы узнать, сколько акциза с продажи бензина идет на содержание автодорог. Из 3,5 млн тонн топлива растаможили только 2,3 млн. С остальных акциз не заплатили», - сказал он.

Справка УНИАН. Корректирующая сумма к ставкам акцизного сбора не применяется в случае средней биржевой цены нефти в пределах 105-125 долл. за баррель.

Базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.