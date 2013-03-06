«Укравтодор» планирует привлечь финансирование ВБ на реконструкцию дороги Полтава-Харьков

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2014-2015 гг. привлечь финансирование Всемирного банка на реконструкцию автомобильной дороги Полтава-Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил советник главы ведомства Евгений Прусенко.

“Есть предварительная договоренность, что будет кредитование ВБ на реконструкцию дороги Полтава-Харьков.

Как уточнил УНИАН Е.Прусенко, объем такого финансирования может составить до 600 млн долл. Протяженность дороги, которая будет реконструирована, составит около 120 км.

По словам Е.Прусенко, в настоящее время «Укравтодор» ведет разработку технико-экономического обоснования, начало привлечения финансирования планируется в 2014-2015 годах.

Он также отметил, что за средства международных финансовых организаций «Укравтодор» осуществляет проекты реконструкции автомобильных подходов к Киеву стоимостью 900 млн евро, а также реконструкцию дороги Борисполь-Лубны и Лубны-Полтава.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» в 2012 году открыл движение на 1601 км отремонтированных и построенных дорог. По итогам 2011 года «Укравтодор» увеличил ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

«Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.