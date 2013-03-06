Первым замгендиректора “Укрзализныци” стал замначальника ЮЗЖД

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Виталия Жураковского, ранее занимавшего должность первого заместителя начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 6 марта т.г., сообщает правительственный портал.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначен Сергей Болоболин, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора «Укрзализныци».

До него гендиректором «Укрзализныци» был Владимир Козак, назначенный в конце декабря 2012 года министром инфраструктуры.

Справка УНИАН. Виталий Жураковский родился 11 февраля 1957 года в Винницкой области.

В 1979 году окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта имени С.М. Кирова.

Трудовую деятельность начал дежурным по парку станции Петропавловск Южно-Уральской железной дороги. С 1981 по 2002 годы работал на различных должностях станции Казатин-И ЮЗЖД. Прошел путь от дежурного по станции, маневрового диспетчера станции Казатин-И к начальнику Козятинской дирекции железнодорожных перевозок - заместителя начальника ЮЗЖД. С мая 2003 года по июль 2005 года - заместитель начальника ЮЗЖД - начальник отраслевой службы перевозок.

С июня 2005 года по декабрь 2005 года - начальник Главного управления перевозок «Укрзализныци», с декабря 2005 года по март 2013 года - первый заместитель начальника ЮЗЖД.