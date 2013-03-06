Финансирование автодорожного комплекса нужно увеличить вчетверо – эксперт

Для поддержки автодорожного комплекса в нормальном состоянии необходимо увеличить финансирование на его содержание в четыре раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Леонид Костюченко.

Он также сообщил, что международные автоперевозчики несут незапланированные убытки, связанные с ремонтом автомобилей из-за плохого состояния дорог в районе около 4 тыс. 122 грн за один автомобиль.

Л.Костюченко также отметил, что государство должно разработать механизм, который позволит получать гарантии качества выполнения дорожных работ при привлечении иностранных подрядных компаний.

«Если иностранная компания кладет асфальт при температуре минус 18 градусов, что по технологии нельзя делать, то какую ответственность несут такие иностранные строители», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что правительство ожидает от дорожных строителей обновления 9 тыс. км автодорог в течение 2013-2014 годов.

А.Вилкул сообщил, что в 2012 году дорожные строители выполнили работы на сумму 10,1 млрд грн.

На финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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