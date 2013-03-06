Украинские «дочки» Vimpelcom в 2012 году увеличили выручку на 2%

Украинские «дочки» телекоммуникационной группы Vimpelcom - компании «Киевстар», «Голден Телеком» и «Украинские радиосистемы» - по итогам 2012 года увеличили суммарную выручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн с 13,078 млрд грн в 2011 году, говорится в обнародованном в среду финансовом отчете Vimpelcom.

В то же время, показатель EBITDA (прибыль до налогообложения, финансового дохода и затрат, амортизации) в 2012 году сократился на 1% - до 6,867 млрд грн с 6,953 млрд грн годом ранее.

Капитальные инвестиции компании в 2012 году сократились на 18,4% - до 1,848 млрд грн с 2,264 млрд грн годом ранее.

В четвертом квартале 2012 года чистый доход компании возрос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,5% - до 3,453 млрд грн. При этом показатель EBITDA в октябре – декабре 2012 года возрос на 8,5% - до 1,814 млрд грн.

Общая база абонентов Vimpelcom в Украине увеличилась по итогам прошлого года на 5% - до 25,96 млн с 24,77 млн абонентов в 2011 году.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании в 2012 году сократился к предыдущему году на 1% - до 40,7 грн с 41,1 грн в 2011 году.

Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа «Киевстар» в 2012 году возросло более чем на 50% - до 613 тыс. с 398 тыс. абонентов в 2011 году.

Финансовый директор компании «Киевстар» Артем Ниц на пресс-конференции 6 марта сообщил, что компания будет продолжать инвестировать в фиксированный широкополосный доступ в Интернет.

«В отличие от других рынков присутствия группы компаний Vimpelсom, где в некоторых странах было принято решение перестать инвестировать в фиксированный бизнес, а в некоторых странах даже думали продать этот бизнес, в случае «Киевстара» акционеры верят в нашу бизнес-модель, взяв ее за основу с точки зрения технологического решения, и мы будем продолжать инвестировать в проникновение на территории домохозяйств на том же уровне, что и в 2012 году, хотя планы прироста выручки на рынке фиксированного широкополосного доступа на 2013 год у нас даже несколько меньше, нежели в прошлом году, но все же остаются на уровне 50%», - сказал А. Ниц.

Также, по словам финансового директора компании, совокупные инвестиции в 2013 году будут соразмерны по объёму инвестиций с предыдущим годом.

Самым значимым направлением является обслуживание растущих потребностей в мобильной голосовой связи и передаче данных. «Мы видим еще больший темп прироста и мобильной голосовой связи, и передачи данных в этом году», - отметил А. Ниц.

При этом компания ежегодно инвестирует значимую долю капитальных затрат в поддержание качества сетей.

«Это также два ключевых момента, в которые мы вкладываем сотни миллионов гривен ежегодно», - сообщил финдиректор.

Еще одним направлением инвестиций будет продолжающаяся модернизация сетей. «Мы будем готовы к технологическим новшествам, которые сможет нам предоставить страна», - заверил А. Ниц.

Справка УНИАН. VimpelCom является одним из крупнейших в мире операторов комплексных телекоммуникационных услуг, предлагающим широкий спектр услуг беспроводного, фиксированного и широкополосного доступа в России, Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральной Африканской Республике, Италии и Канаде. Международные операции VimpelCom охватывают территории с общим населением около 868 млн человек.

Компания “Киевстар” работает на рынке с 1994 года и входит в состав VimpelCom Ltd. В 2012 году был завершен процесс объединения компаний “Киевстар” и “Вeeline-Украина” под одним брендом “Киевстар”.

Количество мобильных абонентов компании в декабре 2012 года составило 25,96 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстара» в 2012 году составил 13,4 млрд грн.