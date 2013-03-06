«Укравтодор» разработал программу развития дорог стоимостью 264 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Об этом в ходе круглого стола в «Укравтодоре» сообщил советник главы «Укравтодора» Евгений Прусенко.

Он отметил, что программа предусматривает ежегодное финансирование в объеме 40 млрд грн в течение 6 лет.

«Программа в ближайшее время будет представлена на рассмотрение правительства», - сказал Е. Прусенко.

Он также отметил, что источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

При этом, данным Е. Прусенко, ставки акцизного налога на топливо в Украине значительно ниже, чем в европейских странах (по бензину - в 2-5 раз, по дизельному топливу - в 3-16 раз).

Как сообщал УНИАН, на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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