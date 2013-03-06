Правительство одобрило законопроект о кибернетической безопасности Украины

Кабинет министров Украины сегодня одобрил предложенный Министерством внутренних дел законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» относительно кибернетической безопасности Украины».

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, этот законопроект направлен на формирование принципов государственной политики в сфере обеспечения кибернетической безопасности Украины путем определения основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности кибернетического характера, основных направлений государственной политики и основных функций субъектов обеспечения национальной безопасности в этой сфере.

В законопроекте, в частности, обусловливается введение таких основополагающих понятий, как «кибернетическая безопасность (кибербезопасность)» и «кибернетическое пространство (киберпространство)».

«Специалисты считают, что принятие законопроекта заложит правовую основу для дальнейшей нормотворческой деятельности на законодательном и подзаконном уровне, направленной на создание и совершенствование национальной системы кибернетической безопасности, противодействие кибернетической преступности и т. п.», - отмечается в сообщении.