«Киевстар» против введения услуги переноса номеров с 1 декабря

Один из крупнейших операторов сотовой связи в Украине «Киевстар» - выступает против возможного введения услуги переноса номеров с 1 декабря 2013 года, считая, что это не пойдет на пользу абонентам компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции директор по развитию бизнеса «Киевстара» Виталий Ворожбита.

«Тот диалог, который мы всячески стимулировали с Нацкомиссией — дал сбой. Компания не может пожертвовать интересами своих абонентов в этом интересном, но пока незащищенном процессе, поэтому мы возражаем. Подход, с нашей точки зрения, - неправильный», - отметил директор.

По его словам, такую позицию, кроме «Киевстара», занимает как минимум еще один крупный мобильный оператор.

«Весь вопрос переноса номера идет по не совсем понятному для нас пути. Появление администратора, который не является госпредприятием, не связан с операторами, и, по сути, может диктовать любые условия — это не то, что пойдет на пользу рынку и абонентам», - добавил В. Ворожбита, уточнив, что услуга переноса номеров должна быть в первую очередь удобна и безопасна.

Как сообщал УНИАН, ранее "Киевстар" заявлял, что реализацию услуг переноса номеров для операторов мобильной связи необходимо внедрять не ранее следующего года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации , 28 февраля 2013 года одобрила проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использовании персональных номеров».

Согласно документу, внедрение услуги переноса абонентских номеров предусматривается на сетях мобильной связи с 1 декабря 2013 года, а на сетях фиксированной местной телефонной связи - с 1 января 2015 года.

Положением также определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации достаточно будет отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора.

Справка УНИАН. Компания “Киевстар” работает на рынке с 1994 года и входит в состав VimpelCom Ltd. В 2012 году был завершен процесс объединения компаний “Киевстар” и “Вeeline-Украина” под одним брендом “Киевстар”.

Общая база абонентов «Киевстар» в Украине увеличилась по итогам прошлого года на 5% - до 25,96 млн с 24,77 млн абонентов в 2011 году.

По итогам прошлого года компания увеличила суммарную выручку на 2,1% - до 13,392 млрд грн с 13,078 млрд грн в 2011 году.