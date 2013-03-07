"Льготники" составили почти 77% пассажиров, перевезенных ЮЗЖД в 2012 году в пригородном сообщении

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) в 2012 году перевезла в пригородном сообщении 106,3 млн пассажиров, в том числе 81,5 млн, или 76,7%, пассажиров льготных категорий.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, убытки от пригородных пассажирских перевозок в 2012 году составили 748,7 млн грн.

Покрытие расходов доходами составило всего 19,1%.

По данным ЮЗЖД, стоимость проезда в пригородном сообщении по железной дороге ниже, чем на других видах транспорта. В частности, проезд по железной дороге на расстояние до 20 км стоит 4,5 грн, до 100 км - 9,05 грн, до 300 км - 14,50 грн.

Кроме того, ЮЗЖД предоставляет льготы на проезд в пригородном сообщении 26 категориям пассажиров, в том числе для участников ВОВ, пенсионеров проезд бесплатный, для студентов дневной формы обучения - 50%, для детей 6-14 лет - 75% от полной стоимости билета.

Как сообщал УНИАН, Юго-Западная железная дорога в 2012 году перевезла 146,7 млн пассажиров, в том числе в дальнем сообщении — около 40,4 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.