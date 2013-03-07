Железные дороги улучшают условия труда женщин-железнодорожников - Укрзализныця

Железные дороги стремятся улучшить условия труда женщин-железнодорожников, которых в отрасли работает 152 тысячи.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), женщины составляют 40% от общего количества сотрудников железных дорог, в том числе на должностях руководителей и специалистов работают 45 тыс. женщин.

В 2012 году в железнодорожной отрасли благодаря проведенным мероприятиям улучшены условия труда 28 696 женщинам.

В комплекс мер по улучшению условий труда женщин, в частности, вошли мероприятия по уменьшению запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны (рабочих мест), по созданию нормального температурного режима на рабочих местах, по повышению уровня освещения рабочих мест, уменьшению уровня шума и вибрации на рабочих местах, механизации и автоматизации работ, созданию новых санитарно-бытовых помещений, проведению ремонта и реконструкции действующих санитарно-бытовых помещений, подготовка пунктов обогрева работников к работе в зимний период.

Кроме того, на железных дорогах Украины запрещено применение труда женщин в тяжелых условиях. Поэтому на железных дорогах Украины женщины не работают электромонтерами контактной сети, машинистами и помощниками машиниста, монтерами пути, проводниками по сопровождению грузов на открытом подвижном составе, регуляторами скорости движения вагонов, составителями и помощниками составителя.