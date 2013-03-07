По Днепру открыта навигация

Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) с 6 марта открыла навигацию по Днепру.

Об этом говорится в сообщении Укрморречинспекции.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Укрморречинспекция продлила навигацию по Днепру до 15 декабря в связи благоприятными погодными условиями и в связи с обращениями судоходных компаний, которые перевозят грузы.

Продление навигации позволило за 15 дней, на которые она была продлена, дополнительно перевезти 117,3 тыс. тонн грузов.

Справка УНИАН. Предприятия морского и речного транспорта Украины в 2012 году сократили перевозки пассажиров на 17,2% по сравнению 2011 годом – до 6,6 млн человек, а перевозки грузов – на 21,4%, до 7,8 млн тонн.