"Укрзализнычпостач" с начала 2013 года провел 90 конкурсных торгов

Госпредприятие "Укрзализнычпостач" с начала 2013 года провело 90 конкурсных торгов и тендеров на закупку товаров и продукции для нужд железных дорог Украины.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), все объявления о проведении конкурсных торгов на приобретение продукции для нужд железнодорожной отрасли являются общедоступными и публикуются на веб-портале Министерства экономического развития и торговли и в официальном печатном издании по вопросам государственных закупок – «Вестнике государственных закупок».

Оценка предложений конкурсных торгов осуществляется в сроки, предусмотренные законом, а победителем признается участник, отвечающий требованиям документации конкурсных торгов и предложение которого, по результатам оценки, признано самым экономически выгодным, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 октября 2011 г. по заказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" был подписан договор между ГП «Укрзализнычпостач» и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Согласно договору, в период 2012-2016 годов предусмотрено построить и поставить на украинские железные дороги 110 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6. В частности, в 2013 году Приднепровская железная дорога, согласно проекту плана капитальных инвестиций в 2013 г., приобретет 12 грузовых электровозов постоянного тока.

Справка УНИАН. Железные дороги являются одними из крупнейших потребителей продукции украинских предприятий металлургической и машиностроительной промышленности. Железнодорожная отрасль одна из самых материалоемких отраслей страны, которая использует продукцию смежных отраслей, а заказы от предприятий железнодорожного транспорта стимулируют развитие других отраслей экономики и предприятий-партнеров.