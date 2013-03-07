Украинские автоперевозчики исчерпали квоты разрешений РФ, Венгрии, Турции и Казахстана
12:57, 07 марта 2013Транспорт/Связь
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Украинские международные автоперевозчики практически исчерпали квоты разрешений России, Венгрии, Турции и Казахстана на международные автоперевозки в/из третьих стран.
Как сообщается на сайте Укртрансинспекции, в частности, исчерпана квота разрешений России на первый квартал и годовая квота разрешений Венгрии, Турции и Казахстана.
Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.
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