Движение поездов «Hyndai» и «Skoda» станет безопаснее благодаря новым стрелкам

Керченский стрелочный завод, входящий в «Трансинвест Холдинг», приступил к внедрению новых стрелок, которые смогут гарантированно пропускать поезда иностранного производства «Hyndai», «Skoda», а также экспрессы кременчугского производства на скорости до 200 км/ч.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор «Трансинвест Холдинга» Андрей Шпилька.

Он заявил, что Керченский завод освоил стрелочный перевод по классификации КС 6511-03, который при испытаниях показал наилучшие результаты - 160 км/ч по прямому пути под поездами с локомотивами ДСЗ и ЧМЭЗ.

«Стрелочный перевод по классификации КС 6511-03 получил все необходимые сертификаты, и был рекомендован испытательной лабораторией Днепропетровского нацуниверситета железнодорожного транспорта для этих скоростей», - отметил А.Шпилька.

При этом он заверил, что другие производители стрелок не смогли обеспечить достаточное качество производства и рекомендованная скорость по ним для указанных электропоездов – 150 км/ч.

«Сейчас мы внедряем новый перевод, который сможет гарантированно пропускать поезда на скорости до 200 км/ч», - добавил гендиректор «Трансинвест Холдинга» .

Одновременно А.Шпилька отметил, что, помимо уже инвестированных в развитие КСЗ с 2002 года 116 млн грн, на текущий год запланирована реализация инвестиционной программы в размере 24,5 млн грн. «Если в первые годы инвестировали в основном в капремонты существующего оборудования, то в последние два года на первое место вышла закупка нового высокотехнологичного оборудования», - подчеркнул гендиректор предприятия, добавив, что Керченский стрелочный завод еще при СССР выпускал более 3500 стрелочных переводов в год.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в Украине финансово-промышленная группа компаний System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, в конце прошлого года приняла решение о создании нового холдинга в рамках транспортного бизнеса группы СКМ – «Трансинвест Холдинга».

Новый холдинг должен развивать направления строительства и ремонта железнодорожных путей. В него вошли - «Донбасское транспортно-промышленное предприятие» и «Керченский стрелочный завод».

Керченский стрелочный завод занимает лидирующие позиции на рынке и с середины 2000-х годов постоянно поставляет продукцию на экспорт в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. На сегодняшний момент удельный вес поставок стрелочных переводов украинским потребителям составляет лишь 59% в общем объеме реализации по сравнению с 94% в 2008 году.

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