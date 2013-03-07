Основные дороги на подходах к Киеву отремонтируют с помощью ЕИБ и ЕБРР

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в рамках совместного проекта с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву» проведет ремонт 6 участков основных дорог, ведущих в столицу Украины.

Как сообщили УНИАН в «Укравтодоре», благодаря сотрудничеству с этими международными финансовыми организациями завершены основные работы по ремонту дороги Киев-Чоп на участке от Киева до Житомира, которая сейчас имеет европейский уровень качества дорожного покрытия.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы на автомобильной дороге М-07 Киев-Ковель-Ягодин (от 64 км до 30 км), а также завершаются тендерные процедуры на восстановление участка дороги Киев-Одесса (от Киева до Белой Церкви).

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разработало проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

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