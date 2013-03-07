8 марта не порадует хорошей погодой

8 марта в Украине ожидаются дожди, в северной половине дождь и мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, днем в Закарпатье местами сильный дождь, только ночью на юге и востоке без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах северных и западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный (на юге юго-западный), 7-12 м/с.

Температура в южной части и Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; на остальной территории в течение суток 0-5° тепла, в северных, Волынской и Ривненской областях от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве и области в пятницу временами осадки преимущественно в виде мокрого снега, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве в течение суток около 0°.