Кабмин утвердил финплан Одесского порта на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план крупнейшего в Украине Одесского морского торгового порта на текущий год.

Соответствующее распоряжение №112 правительства принято 6 марта.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

Одесский морской торговый порт в 2012 году сократил перевалку грузов на 4,3%, или 1,1 млн тонн, по сравнению с 2011 годом - до 24,5 млн тонн.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн, 2011 г. - 415,8 млн грн.