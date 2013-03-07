«Укрзализныця» выберет поставщика стрелочных переводов в течение 30 дней

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") выберет предприятие, которое будет поставлять стрелочные переводы и запасные части к ним в течение 30 дней.

Как сообщили УНИАН в «Укрализныце», 7 марта состоялось раскрытие конкурсных предложений участников торгов, которые проводит государственное предприятие «Укрзализнычпостач», на закупку стрелочных переводов и запасных частей к ним.

«Комитет по конкурсным торгам в соответствии с законом в течение 30 дней проведет объективную оценку предложений конкурсных торгов, после чего состоится акцепт и определение победителя конкурсных торгов», - сообщает «Укрзализныця».

Конкурсные предложения подали 4 участника, в том числе отечественные производители ОАО "Днепропетровский стрелочный завод", ООО "Керченский стрелочный завод".

«Любые заявления об избрании победителя на этапе раскрытия конкурсных предложений участников торгов не соответствуют действительности и являются преждевременными, поскольку победитель торгов будет определен в установленный законом срок. В соответствии с законом, победителем будет определен участник, который соответствует требованиям документации конкурсных торгов и предложение которого, по результатам оценки, будет признано наиболее экономически выгодным», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

««Укрзализныця» придерживается принципов открытости, прозрачности и непредвзятого отношения к участникам конкурсных торгов и действует в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 № 2289-VI, основными принципами которого являются добросовестная конкуренция среди участников, их недискриминация, максимальная экономия и эффективность и т.п», - заявляет «Укрзализныця».

Справка УНИАН. Закупку товаров, работ и услуг для железнодорожной отрасли осуществляет специально уполномоченное государственное предприятие «Укрзализнычпостач» на конкурсной основе в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 01.06.2010 № 2289-VI.

С начала 2013 года госпредприятие "Укрзализнычпостач" провело 90 конкурсных торгов.

ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» производит элементы верхнего строения колеи, в частности, стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральныx путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час.

ООО «Керченский стрелочный завод» - предприятие с полным производственным циклом, специализирующееся на выпуске современных конструкций верхнего строения пути (стрелочные переводы) и литейной продукции (в том числе вагонное литье).