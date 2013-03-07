Днепропетровский стрелочный завод скорректирует цены для тендеров “Укрзализныци”

Днепропетровский стрелочный завод (ДнСЗ) намерен изменить ценовую политику и оптимизировать затраты для успешного участия в тендерах на поставку своей продукции железным дорогам Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

«Мы будем работать над оптимизацией затрат и на следующие тендеры представим более конкурентные цены», - сообщил генеральный директор ДнСЗ Сергей Тараненко, комментируя итоги состоявшегося 7 марта тендера на поставку стрелочных переводов.

С.Тараненко отметил, что «предприятие было допущено к участию в тендере».

«Тендер прошел открыто и честно. Мы считаем, что это стало возможным вследствие конфликтной ситуации вокруг нашего предприятия. Тендер справедливо выиграл Керченский стрелочный завод, понизив цену на свою продукцию», - считает он.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Укрзализнычпостач", осуществляющее закупки товаров и продукции для железных дорог Украины, с начала 2013 года провело 90 конкурсных торгов и тендеров.

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Справка УНИАН. ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» производит элементы верхнего строения колеи, в частности, стрелочные переводы для скоростных и высокоскоростных магистральных путей со скоростью прохождения пассажирских поездов до 200 км/час.

ООО «Керченский стрелочный завод» - предприятие, специализирующееся на выпуске современных конструкций верхнего строения пути (стрелочные переводы) и литейной продукции (в том числе вагонное литье).