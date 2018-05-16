Отечественные сборщики ПК: между ноутом и государством

Сегмент отечественных производителей и сборщиков десктопов со времен кризиса заметно поредел, лишившись многих ведущих игроков. Выжившие компании всё также переживают не самые лучшие времена и надеются лишь на государственные и корпоративные заказы, предпочитая не выносить нюансы своей маркетинговой деятельности на люди. В целом, эти немногочисленные отечественные производители признают: работать в современных условиях очень непросто, а выживают наиболее гибкие.

Ноуты и планшеты "подвинули" настольные ПК

Игроки отечественного рынка сборки стационарных ПК сегодня в один голос признают: ситуация сложная, «ландшафт» данной отрасли сильно изменился. С начала кризиса сошли со сцены многие крупные игроки, включая входивших не один год в ТОП-10 производителей «К-Трейд», «Версия-Системс», «МКС». К ним присоединилось еще пару десятков компаний, в то время как оставшиеся пытаются выжить в условиях давления не только более новомодных, чем десктопы, девайсов, но и отсутствия преференций со стороны отечественных регуляторов и законодателей.

Последние годы рынок стационарных ПК в Украине продолжает демонстрировать негативную динамику: в частности, по результатам 2012 года она составила почти минус 15%, рассказали УНИАН в украинском офисе компанииInternational Data Corporation (IDC) «Практически все локальные сборщики в прошлом и нынешней году показывают негативную динамику. В целом, можно сказать, что спрос на девайсы отечественной сборки падает, поскольку основную долю в них составляют именно десктопы. А падение спроса на стационарные ПК является общемировой тенденцией, в которой Украина не исключение», - отмечают в IDC. По словам экспертов компании, рост популярности планшетов, которые стали заменять не только ноутбуки, но и часто стационарные ПК, рост продуктивности мобильных процессоров, а также снижение средней цены ноутбука являются главными причинами вытеснения десктопов из потребительской корзинки населения, а следовательно, и снижения объемов отрасли.

Такие данные подтверждают и в компании "Dia West-Компьютерный мир", согласно данным которой в 2012 году ноутбуки постепенно забирали долю рынка у настольных ПК (по данным компании, в 2012 году в сети специализированных магазинов по продаже компьютерной техники «DiaWest — Комп'ютерный світ» соотношение продаж компьютеров к ноутбукам+нетбукам и к планшетам составило: 32% на 58% и 9,3% (в 2011 году соответственно 46% на 53% и на 0,2%). Это повлекло за собой уменьшение продаж десктопов и сокращение бюджетов на IT в компаниях. «По сравнению с 2011 годом, продажи десктопов упали на 14%», - отмечают в Dia West.

В IDC отмечают, что на сегодняшний день лидерами рынка сборки десктопов в Украине остаются компании «Навигатор», Prime, Roma, RIM200, Brain Computers. В то же время на этом рынке, по данным аналитиков IDC, продолжает наблюдаться увеличение доли международных сборщиков. «В основном – за счет корпоративных поставок», - отмечают в IDC. Увы, отечественные сборщики вынуждены уступать «место под солнцем» международным производителям, цены на ПК которых уже почти опустились до цен десктопов локальной сборки.

Сборку "тормозит" невнимание государства

Сегмент сборки терпит убытки и от невнимательности к отрасли со стороны власти. Так, в частности, в условиях убывающего спроса и ухода с рынка крупных игроков, оставшиеся компании пытаются диверсифицировать свои риски и наращивают портфель как дополнительных продуктов на сбыт, так и дополнительных услуг. Однако государство мало поддерживает их в этой борьбе за выживание. По словам главы правления группы компаний "Dia West-Компьютерный мир" Анатолия Балюка, огромные проблемы у производителей ПК, занимающихся смежной деятельностью, есть из-за нашей законодательной базы. Так, с 1 января 2013 года введены авансовые платежи с налога на прибыль. «Теперь Декларация по прибыли будет подаваться один раз в год (что является разумным), но ежемесячно будет необходимо платить авансовые платежи из налога на прибыль в размере не менее 1/12 начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год. Поэтому, если в предыдущем периоде компания имела доходы, из которых уже оплатила налог на прибыль в текущих периодах, но теперь у нее нет соответствующих доходов (как в 2012), она все равно должна заплатить этот налог в течение 2013 года авансом (исходя из расчета за 2012 год)», - отмечает Балюк.

Сейчас, чтобы выжить, крупные отечественные сборщики расширяют свой бизнес и предлагают не только технику собственной сборки, но и другие устройства. Однако, говорит Балюк, некоторые государственные новшества препятствуют устойчивости компаний и в этом сегменте. В частности, по словам эксперта, с 1 января 2013 года в новый Государственный реестр РРО (Регистратор Расчётных операций) внесены новые модели кассовой техники, а также версии программного обеспечения. В связи с этим, пользователям РРО необходимо доработать существующую кассовую технику и присоединить к ней модемы для передачи отчетной информации (только те, которые внесены в реестр). А это для сборщиков ПК, которые одновременно занимаются торговой деятельностью, повлечет за собой дополнительные расходы, которые никак не компенсируются государством и не принесут никакого дохода.

Кроме того, для таких компаний есть и грядущие сложности, говорит Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления отраслевой ассоциации АПИТУ, которая включает крупнейшие отечественные компании, работающие в канале производства и продажи IT -товаров и услуг. Среди угроз развитию IT-рынка в АПИТУ называют намерения собственников авторских прав и их представителей обложить практически всю продаваемую в стране цифровую технику дополнительными отчислениями от производителей и импортеров оборудования и материальных носителей, с применением которых можно осуществить репрографическое воспроизведение произведений (законопроект 0902).

В сторону сопутствующих услуг

В результате падения спроса на десктопы и отсутствия благоприятствующей политики со стороны власти, на рынке отечественной сборки ПК остаются сильнейшие, которые могут закупать большие объемы комплектующих и держать оптимальные цены.

При этом, большие компании продолжают вытеснять маленькие. По словам директора департамента компьютерных систем компании «Навигатор» Александра Костюка, те немногие отечественные компании, которые прошли испытание кризисом и еще занимаются сборкой десктопов, по причине сокращения этого сегмента, постепенно смещают свои приоритеты в пользу других направлений деятельности и сворачивают производство. "Везунчиков", которые ухитряются добиваться успехов, можно практически пересчитать по пальцам. К этой немногочисленной когорте причисляют себя и в «Навигаторе». «Несмотря на сокращение объемов продаж настольных ПК по рынку на 15%, мы смогли удержать свои позиции на уровне прошлого года и по-прежнему лидируем в этом сегменте, продав устройств, практически вдвое больше, чем ближайший конкурент. При этом, за счет ухода с рынка немногих оставшихся украинских игроков, мы рассчитываем увеличить свои объемы в 2013 м. Показательным является уже первый квартал этого года. На сегодняшний день мы продали больше десктопов, нежели на конец первого квартала 2012», - отмечает Костюк.

Оптимистические прогнозы преобладают и у менеджеров компании «Рома». По словам начальника департамента системной интеграции компании "Рома" Олега Гокуня, активная работа А-брендов, устоявшиеся стереотипы пользователей при принятии решения о приобретении мобильных систем, уход с рынка ряда отечественных производителей, безусловно, привели к уменьшению доли локальных производителей. Тем не менее, спрос есть, он достаточно устойчив, а цены и гарантийная поддержка более лояльны. «Мы смотрим оптимистично на перспективы нашего бизнеса ПК. Как говорил Эрик Чен [ директор европейского офиса компании ASUSTeK Computers Inc. ]: «Аутсайдеров нет: для каждого класса компьютеров в современном мире есть своя ниша». Основа нашей стратегии - поиск новых ниш и рациональное использование существующих возможностей», - добавляет Гокунь.

По словам эксперта, в корпоративном сегменте уровень цен в ближайшее время будут определять долгосрочные договора и тендеры. При этом здесь очень вероятен рост. Но объективных предпосылок колебания цен в компьютерной рознице в настоящее время нет.

По словам Александра Костюка, в обозримом будущем рынок десктопов будет продолжать падать, как и доля крупных отечественных сборщиков. «Сокращение сегмента десктопов связано как с насыщением рынка, так и смещением приоритетов в пользу более современных компьютерных решений – тех же ультрабуков, планшетов. Мы, в свою очередь, планируем удерживать свою долю и в сегменте десктопов, и новых решений. В сегменте планшетов, на который мы делаем ставку. В нашей линейке ImPAD будет около 10 моделей для разных задач и возможностей, как на Аndroid, так и на Windows. Кроме того, мы попробуем свои силы в производстве ультрабуков», - отметил Костюк.

Эксперты IDC считают, что на фоне падения темпов локальной сборки отечественные производители по-разному будут выходить из данной ситуации и адаптироваться к новым рыночным реалиям. «Это будет и поиск новых каналов сбыта, освоение новых видов деятельности и акцент в сторону предоставления услуг», - отмечают в IDC.

Любовь Осипова