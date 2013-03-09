Украина вошла в пятерку стран-источников кибератак

Ведущий немецкий оператор связи Deutsche Telekom визуализировал карту стран-источников кибератак, на которой Украина оказалась на 4 месте после России, Тайваня и Германии.

Об этом сообщает специализированное интернет-издание AIN.UA.

"За последний месяц с украинских серверов было совершено 566 531 атак", - говорится в сообщении.

В Deutsche Telekom подчеркивают, что число интернет-угроз постоянно растет - ежедневно обнаруживают около 200 тысяч новых образцов вредоносов. Только в ловушках Deutsche Telekom собираются записи о 450 тысячах атак в день.

На портале в реальном времени показаны атаки и страны, из которых они исходят, а также статистика наиболее частых видов атак, срезы по регионам с наибольшим числом активных атакующих серверов. Карта находится в свободном доступе, компания обменивается данными с регуляторными органами и производителями ПО безопасности.

Система глобального мониторинга была разработана в сотрудничестве с ассоциацией BITKOM и Федеральным департаментом информационной безопасности (BSI), и использует более 90 датчиков для регистрации вторжений.