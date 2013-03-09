Строительство мостового перехода в Херсоне завершат в этом году, обещает Азаров
11:21, 09 марта 2013Транспорт/Связь
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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что строительство мостового перехода в городе Херсоне будет завершено в 2013 году.
Об этом премьер написал на своей странице в Фейсбуке.
"Мы ведем строительство этого мостового перехода. Руководство области ставит этот вопрос. Тяжело с деньгами, но я думаю, что мы это строительство закончим", - отметил он.
Согласно проекту строительства автомобильного мостового перехода в Херсоне, общая протяжность дорожного полотна будет составлять 2 км, пропускная способность - 2 тысячи единиц транспорта в час.
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