В России хотят отменить внутрисетевой роуминг

Внутрисетевой роуминг в России может быть отменен уже в 2014 году, заявил в субботу в интервью телекомпании "Россия-1" министр связи с массовых коммуникаций Николай Никифоров, сообщает РИА «Новости».

"Мы считаем, что реалистичный срок - это где-то 2014 год. Это зависит, в том числе, от определенного диалога с операторами, все-таки они должны подготовиться, но самое главное, что такой законопроект существует. Я убежден, что в этом году Госдума такое решение примет", - сказал министр.

Законопроект об отмене внутрисетевого роуминга в России сейчас рассматривается в Госдуме.

"Само понятие национального роуминга достаточно странное. Во многих странах - Канада, США, Индия - такого понятия нет. Мы хотим сделать очень простой принцип: все входящие звонки везде бесплатно, все исходящие - по цене местного тарифа. Причем это не значит, что мы отменяем стоимость междугородних разговоров, если вы поехали в другой город, но наравне с его жителями вы должны заплатить за междугороднее соединение. Но не должно быть каких-то надбавок, не должно быть налога за перемещение", - сказал Никифоров.