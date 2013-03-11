«Белавиа» с конца марта увеличит частоту полетов в Киев до 10 раз в неделю

Минск. Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» с конца марта увеличивает частоту полетов в столицу Украины до 10 раз в неделю.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщила пресс-служба «Белавиа».

«Увеличение частоты рейсов осуществлено в связи с ростом пассажиропотока между Минском и Киевом, а также для улучшения условий перелета транзитных пассажиров, следующих из Киева через Минск в пункты Европы, СНГ и обратно», - отметили в авиакомпании.

По информации «Белавиа», стоимость перелета (включая аэропортовые таксы и сборы) в одну сторону составляет от 87 евро, туда и обратно – от 176 евро.

Рейсы в Киев будут выполняться преимущественно на самолете CRJ-100/200.

«На данный момент «Белавиа» выполняет в Киев семь рейсов в неделю. Надеемся, что увеличение частотности до 10 раз в неделю позволит путешествовать как прямым, так и транзитным пассажирам в более удобное для них время», - сообщил генеральный директор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Справка УНИАН. Национальная авиакомпания «Белавиа», созданная в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком в Беларуси.

Осуществляет регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии.

«Белавиа» располагает двумя самолетами Embraer-175, шестью Boeing 737-500, пятью Boeing 737-300, четырьмя CRJ-100/200 и тремя Ту-154М.