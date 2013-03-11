Железные дороги в феврале увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 4,6%

Железные дороги Украины в феврале 2013 года увеличили среднесуточный пробег локомотивов на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 519 км.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), среднесуточный пробег в феврале 2013 года на 8,8% больше, чем было запланировано.

Среднесуточная производительность локомотивного парка возросла на 5,8% по сравнению с 2012 годом - до 1,502 млн ткм брутто, что на 8,8% больше плана.

Средний вес грузового поезда в феврале составил 3,45 тыс. тонн - на 0,3% больше, чем годом ранее, и на 2% больше, чем было запланировано.

Средний оборот грузового вагона в феврале т.г. составил 7,86 суток, что на 3,8% больше, чем было запланировано.

Средний оборот нагруженного вагона составил 3,37 суток - на 5,3% больше плана.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов за февраль составил 28,193 млрд ткм брутто - на 0,3% больше, чем в 2012 году, и на 1,5% больше планового задания.

Общий эксплуатационный грузооборот локомотивов составил 16,676 млрд ткм нетто, в частности, в транзитных перевозках - 3,074 млрд ткм.

Пассажирооборот локомотивов в феврале т.г. составил 2,946 млрд пасс./км - 99,3% к плану. В частности, в дальнем сообщении пассажирооборот локомотивов составил 1,707 млрд пасс./км, в пригородном - 1,239 млрд пасс./км.

Как сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотивов в 2012 году составил 480 км, что на 1,9% больше планового показателя, и на 3% больше, чем в 2011 году. Оборот грузового вагона железных дорог Украины в 2012 году составил 6,15 суток, что на 0,18 суток, или 2,9% больше планового показателя.

«Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь, рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.