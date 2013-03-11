Железные дороги Украины в феврале сократили перевозки пассажиров на 1,7%

Железные дороги Украины в феврале 2013 года отравили 30,9 млн пассажиров, что на 1,7% меньше, чем в феврале 2012 года, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Среди пассажирских составов в феврале т.г. без отклонений от расписания проследовали 98,7% дальних и 99,7% пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте, с учетом перевозок городской электричкой, в январе 2013 года составила 32,3 млн пассажиров - на 1% меньше, чем в январе 2012 года. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в январе 2013 года составил 2,987 млрд пасс./км – на 2,2% меньше, чем годом ранее.