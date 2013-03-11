Железные дороги Украины в феврале увеличили среднесуточную погрузку на 12%

Железные дороги Украины в феврале 2013 года нагружали в среднем 969,216 тыс. тонн грузов в сутки, что на 12% больше, чем в январе 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в феврале железные дороги ежесуточно грузили 15,183 тыс. вагонов — на 9,8% больше, чем в феврале 2012 года.

В частности, Донецкая железная дорога (ДЖД) в феврале 2013 года грузила 5,546 тыс. вагонов, или 354,005 тыс. тонн в сутки, Приднепровская (ПЖД) — 4,94 тыс. вагонов, или 325,935 тыс. тонн, Южная (ЮЖД) — 1,293 тыс. вагонов, или 81,246 тыс. тонн, Юго-Западная (ЮЗЖД) — 1,492 тыс. вагонов, или 93,045 тыс. тонн, Одесская (ОЖД) - 1,109 тыс. вагонов, или 66,883 тыс. тонн, Львовская (ЛЖД) - 803 вагонов, или 48,103 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе 2013 года ежесуточно грузили 863,9 тыс. тонн грузов, или 13,577 тыс. вагонов, - на 3% меньше, чем в январе 2012 года.