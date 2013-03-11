Реконструкцию столичного проспекта Победы завершат до конца лета

Реконструкцию столичного проспекта Победы планируется начать в ближайшие недели и завершить до конца лета этого года, сказал журналистам председатель КГГА Александр Попов после выездного совещания по поводу реконструкции проспекта Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на начало работ из городского бюджета выделено 100 млн грн, а около 200-250 млн грн власть предполагает получить из государственного бюджета

“Что касается начала работ, мы готовы до 100 млн грн профинансировать эти работы и, учитывая, что их освоение будет идти несколько месяцев, как минимум, я думаю, два (месяца), у нас есть время, чтобы мы нашли достаточное финансирование в полном объеме. У нас идут консультации с правительством. Мы и свои возможности изыскиваем. Задачу мы себе ставим этот проект завершить в текущем году. Посмотрим, как будут дела идти в части финансирования... ", - сказал А.Попов.

То есть, по ходу выполнения работ, по его словам, будет решаться вопрос финансирования.

Как сообщалось во время совещания, общая сметная стоимость проекта реконструкции - 441 млн грн.

В целом, будет реконструировано около 406 тыс. кв. м проезжей части (длина проспекта Победы - 11 км, ширина проезжей части - 27-34 м, по 3 полосы движения в каждом направлении) и 150 кв. м тротуаров с организацией велосипедных дорожек. Проектом предусматривается также реконструкция 17 подземных переходов.

Предусмотрено, что реконструкция обеспечит увеличение пропускной способности проспекта Победы с 70 тысяч автомобилей в сутки до 100 тысяч.

Планируется также увеличить количество мест для парковки, поскольку после реконструкции непосредственно на проспекте будет запрещено паркование автомобилей.

В то же время, по информации руководителя КП “Киевавтодор” Георгия Глинского, площадь Победы не будет реконструироваться, поскольку это должен быть отдельный проект. Также по отдельному проекту планируется осуществить реконструкцию путепроводов через проспект Победы возле станции метро “Шулявская” и здания Минтранса.

На вопрос, какую сумму рассчитывает городская власть получить от государства на выполнение работ по реконструкции, А.Попов ответил: «Большую. Я думаю, что это может быть миллионов 200-250».

Начало реконструкции предусмотрено с западной стороны, и будет осуществляться отдельными участками - по 3-4 км.

Организация, которая будет выполнять работы по реконструкции, была определена по результатам тендера, – это “Онур Конструкцион” (Украина), сообщил Г.Глинский.

Он отметил, что организация ремонтных работ будет планироваться так, чтобы они велись и днем, и ночью, с тем, чтобы были минимальные неудобства для движения транспорта.