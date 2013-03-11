«Борисполь» получил сертификат на право продажи авиабилетов

Государственная авиаслужба выдала международному аэропорту «Борисполь» сертификат на право осуществления агентских услуг по продаже авиационных перевозок.

Как сообщил аэропорт «Борисполь» на своей странице в социальной сети Facebook, сертификат будет действовать до 6 марта 2015 года.

Кроме того, аэропорт сообщает, что 26 февраля 2013 аэропорт «Борисполь» получил статус поставщика услуг по наземному обслуживанию, который соответствует стандартам качества и безопасности согласно международным требованиям ИАТА.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.