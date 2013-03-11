ГАИ напоминает: «советское» удостоверение водителя нужно заменить до конца года

Госавтоинспекция Киева напоминает водителям, что с 1 января 2014 года прекращают свое действие удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти СССР.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления ГАИ Киева.

Столичная Госавтоинспекция советует водителям производить замену удостоверения образца СССР на новые в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ №2, №10 и №13.

В частности, для удобства при замене удостоверения ГАИ советует жителям столицы, которые находятся на левом берегу, обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ №10 (ул. Братиславская, 52) и ОРЭР №13 (ул. Электротехническая, 45). А другим гражданам - в ОРЭР №2, который находится на улице Туполева, 19.

При себе необходимо иметь следующие документы:

- удостоверение водителя на бланке, утвержденном органом исполнительной власти СССР;

- паспорт гражданина Украины (при наличии – загранпаспорт);

- экзаменационную карточку водителя (при наличии);

- медицинскую справку установленного образца о пригодности к управлению транспортным средством соответствующей категории;

- две цветных фотографии размером 3,5 х 4,5 см;

- квитанцию об уплате за бланковую продукцию (стоимость замены удостоверения водителя составляет 207 грн 90 коп.).