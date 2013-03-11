Проникновение мобильной связи в мире достигло 89% - исследование

Общемировой уровень проникновения мобильной связи в 4-м квартале 2012 года достиг 89%, а количество абонентских подключений по итогам 2012 года составило примерно 6,3 млрд человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Ericsson (Швеция), сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В 4-м квартале 2012 года чистый прирост новых подключений к мобильной связи в мире составил 140 млн абонентов. Количество мобильных подключений увеличилось примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 2% по сравнению с предыдущим кварталом.

На долю Китая приходится примерно 22% чистого прироста мобильных подключений, что составляет примерно 30 миллионов новых подключений, далее в списке стран с наибольшим чистым приростом подключений следуют Индия (+11 миллионов), Бангладеш (+9 миллионов), Индонезия (+8 миллионов) и Нигерия (+5 миллионов).

При этом, как отмечается в исследовании, между количеством подключений и количеством реальных абонентов существует разница, это обусловлено тем, что многие абоненты имеют несколько SIM-карт. Поэтому показатель проникновения мобильной связи легко может превысить 100%, что сегодня и наблюдается во многих странах. С другой стороны, как отмечается в сообщении, в некоторых развивающихся регионах часто несколько человек пользуются одной SIM-картой, имея, например, один телефон на всю семью или на всю деревню. С учетом вышесказанного компания оценивает фактическое количество абонентов в мире около 4,4 млрд человек.

Согласно исследованию, в 4-м квартале количество подключений к сетям мобильного широкополосного доступа (при помощи мобильных телефонов, планшетов, мобильных ПК и мобильных маршрутизаторов) увеличилось примерно на 125 миллионов и достигло 1,5 миллиарда, что на 50% больше по сравнению с предыдущим годом. Во всех регионах наблюдается рост популярности смартфонов. На их долю приходилосься примерно 40% продаж всех мобильных телефонов за 2012 год; для сравнения, за весь 2011 год доля смартфонов составила примерно 30%. На долю пользователей смартфонов сегодня приходится примерно 15-20% от общего числа подключений в мире, что означает перспективность этого сегмента с точки зрения дальнейшего роста.

Количество подключений по технологии GSM/GPRS/EDGE (второе поколение мобильной связи) выросло примерно на 44 миллиона, а количество подключений по технологии WCDMA/HSPA (третье поколение) – примерно на 70 миллионов. На долю этих технологий в целом приходится примерно 80% от общего чистого прироста. Количество подключений в LTE-сетях (четвертое поколение) выросло с 14 миллионов до 57 миллионов.

Трафик данных в сетях мобильной связи по всему миру показывает стабильный рост с некоторыми сезонными колебаниями. Увеличение количества мобильных подключений способствует росту трафика данных наряду с постоянным увеличением среднего объема трафика на одно подключение. При этом в период между 3-м кварталом 2011 года и 3-м кварталом 2012 года трафик данных удвоился, а квартальный рост в период с 3-го квартала 2012 года по 4-й квартал 2012 г. составил 28%.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Штаб-квартира компании располагается в Стокгольме (Швеция).

Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 100 тыс. человек. В 2011 году объем продаж компании составил 35 млрд долл.