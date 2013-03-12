Украэрорух заявляет, что "вертолетная площадка Канев" находится в госсобственности

Вертодром «вертолетная площадка Канев» в селе Пекари является объектом государственной собственности и находится на балансе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

Как сообщили УНИАН в Украэрорухе, вертодром «Канев» начал операционную деятельность с 1 марта 2013 года.

Вертодром имеет посадочную площадку, рулежные дорожки, 10 вертолетных стоянок и терминал с пропускной способностью обслуживания до 50 пассажиров в час.

«Украэрорух приглашает к сотрудничеству юридических и физических лиц собственников/эксплуатантов вертолетов для обсуждения вопросов размещения воздушных судов на вертодроме и соответствующих видов их обслуживания», - говорится в сообщении Украэроруха.

Ранее СМИ сообщили, что вертолетная площадка, построенная в Каневе за средства бюджета, передана в частные руки.