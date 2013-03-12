Дополнительные поезда Интерсити+ Киев-Харьков в марте будут отправляться по пятницам

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), эксплуатирующая скоростные межрегиональные электропоезда, в марте будет отправлять дополнительные поезда Интерсити+ Киев-Харьков-Киев по пятницам.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в связи с повышенным спросом на перевозки по маршруту Киев-Харьков-Киев дополнительные поезда Iнтерсити+ отправятся 15, 22 и 29 марта.

Поезд № 162 Киев-Харьков отправится из Киева в 12 час. 15 мин. и прибудет в Харьков в 16 час. 45 мин.

Поезд № 163 Харьков-Киев будет отправлен из Харькова в 20 час. 19 мин. и прибудет в Киев в 01 час. 06 мин.

Поезда проследуют с остановками на станциях Миргород и Полтава.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2013 г. УЖСК ввела гибкую систему регулирования тарифов на билеты первого класса поездов Интерсити+, благодаря которой билеты в первый класс на Интерсити+ с максимальной скидкой в 15% можно приобрести за 45 дней до отправления, за 2-1 сутки до отправления поезда стоимость билета повышается на 15%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.