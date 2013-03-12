ДЖД за два месяца перечислила в бюджеты почти 396 млн грн

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-феврале 2013 года перечислила в государственный, местные бюджеты и целевые фонды 395,7 млн грн.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, в частности, дорога перечислила 109,7 млн грн НДС, 30,1 млн грн налога на прибыль, 178,9 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2012 году перечислила в государственный и местные бюджеты, а также в целевые фонды 2,95 млрд грн.

В 2012 году ДЖД сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом - до 142,6 млн тонн грузов и недополучила из-за спада промышленного производства и отсутствия рынка сбыта в горно-металлургическом комплексе доходные поступления на сумму 518 млн грн.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.