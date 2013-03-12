Железные дороги в январе сэкономили энергоресурсов на 18,5 млн грн

Железные дороги Украины, в рамках комплексной государственной программы по энергосбережению, по итогам января 2013 года благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий сэкономили 863 тонн дизельного топлива и 9 млн кВт/ч электроэнергии на общую сумму 18,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), при применении рекуперативного торможения в контактную сеть возвращено 5,7млн кВт/ч электроэнергии.

В структуре эксплуатационных расходов железнодорожного транспорта энергоресурсы составляют до 21%. В структуре расходов основных видов энергоресурсов преобладают электроэнергия и дизельное топливо, более 80% расходов энергоресурсов отрасли приходится на тягу поездов.

Справка УНИАН. Программой по энергосбережению в 2013 году в железнодорожной отрасли планируется сэкономить 16,3 тыс. тонн топлива в условном выражении, из них - 30,1 млн кВт/ч электроэнергии, 2,4 тыс. тонн дизельного топлива и 3,1 тыс. тонн котельно-печного топлива в условном выражении.