Аэропорты Полтавы и Сум закрыты из-за ухудшения погодных условий

По состоянию на 6 утра 12 марта, аэропорты городов Полтава и Сумы не принимали воздушные суда из-за покрытия взлетно-посадочных полос и перрона снегом и льдом.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, аэропорт Ивано-Франковска 11 марта с 10 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин. из-за сложных метеоусловий не принимал и не отправлял воздушные суда.