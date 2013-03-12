Азаров считает несправедливой критику состояния дорог - "я автомобилист с многолетним стажем"

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал несправедливой критику в адрес властей из-за качества дорог.

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Я автомобилист с многолетним стажем и проехал Украину вдоль и поперек. Кто может сказать, что у нас когда-то были хорошие дороги?», - обратил внимание глава правительства. При этом он признал, что качество дорожного полотна не отвечает стандартам и потребностям.

«Качество дорожного полотна не выдерживает нагрузок», - сказал Н.Азаров и в числе причин ухудшения качества дорог назвал перепады погоды и рост количества автомобилей, которые ездят по украинским дорогам.

При этом Н.Азаров подчеркнул, что ситуация улучшается. «За три последних года стали появляться хорошие дороги. Мы справимся с проблемами дорожного хозяйства», - сказал премьер-министр.

«Я гарантирую, что год от года мы будем наращивать объемы строительства дорог, транспортные коридоры с Европой мы в ближайшей пятилетке закроем, у нас будут современные европейские дороги», - подчеркнул глава правительства. При этом он обратил внимание, что в ближайшее время будет решен вопрос разграничения полномочий организаций, отвечающих за качество дорожного полотна.

«У нас в одном органе сосредоточено проектирование, строительство и приемка качества. Я сам проектирую, сам строю и какую я сам себе оценку качества поставлю? Поэтому мы будем разграничивать полномочия – проектирования, стройки и приемки качества дорог. Это будет сделано – мы пройдем еще один этап повышения качества дорог», – подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Укравтодора, по состоянию на 10 марта ликвидирована ямочность на 98% основных дорог общего пользования государственного значения. Осталось отремонтировать 61 километр основных автодорог. Кроме того, Укравтодор разработал проект Государственной целевой программы развития дорог общего пользования на 2013-2018 годы, стоимость которой составляет 264 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Укравтодор» разработал программу развития дорог стоимостью 264 млрд грн