ДЖД в феврале сократила погрузку на 3,4%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в феврале 2013 года погрузила 9,9 млн тонн грузов - на 3,4% меньше, чем в феврале 2012 года.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, при этом среднесуточная погрузка в феврале 2013 года сохранилась на уровне 354 тысяч тонн.

В феврале 2013 года ДЖД из-за спада промышленного производства в Донбассе сократила погрузку флюсовых на 6%, черных металлов - на 4,2%, минеральных удобрений - на 2,2%, соли - на 17,8%, строительных материалов - на 3, 7%.

В то же время, по сравнению с февралем 20112 года увеличились перевозки каменного угля - на 7,6% и зерна - на 16,4%.

«Донецкая железная дорога постоянно проводит совещания с промышленными предприятиями с целью нахождения компромиссных решений, которые способствовали бы увеличению объемов грузоперевозок», - говорится в сообщении дороги.

Традиционно основным видом груза, который перевозит ДЖД, является каменный уголь. В течение февраля 2013 году его погружено 6,0 млн тонн. В среднем за сутки ДЖД грузила 214 тыс. тонн угля (3 124 вагона), что составляет 60,5% от общих объемов перевозок по дороге, а также 40 тыс. тонн черных металлов, 26,4 тыс. тонн флюсов, 26,5 тыс. тонн кокса.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом - до 142,6 млн тонн грузов, в то время как в 2011 году ДЖД увеличила погрузку на 7,5% по сравнению с 2010 годом - до 153 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.