Lufthansa с 31 марта начнет выполнять рейсы Мюнхен-Одесса-Мюнхен

Немецкая авиакомпания Lufthansa с 31 мрата 2013 года начнет выполнять регулярные рейсы Мюнхен-Одесса-Мюнхен.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Одесса», рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Bombardier CRJ-900.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Одесса» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе самых крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл.

Deutsche Lufthansa AG – крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии.

3 сентября 2009 года в Вене авиакомпания Lufthansa подписала с австрийским государственным холдингом ОIAG договор о поглощении Austrian Airlines. В результате группа Lufthansa стала крупнейшей авиакомпанией Европы.

Парк самолетов Lufthansa Group состоит из более чем 720 самолетов. Авиакомпания Lufthansa является основателем глобального авиационного объединения Star Alliance, перевозит около 100 млн человек в год по всем мировым направлениям.