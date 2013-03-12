Железнодорожникам выплатят «тринадцатую» зарплату

Совет Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на своем заседании 5 марта принял решение выплатить работникам предприятий и организаций железнодорожного транспорта, которые проработали полный календарный год, вознаграждение по итогам работы за 2012 в размере 50% должностного оклада.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», начисляться вознаграждение будет в марте, выплачиваться - в апреле 2013 года.

Справка УНИАН. В 2013 году на финансирование социальных программ железнодорожного транспорта планируется направить на 1,3 млрд грн - на 13% больше, чем в 2012 году. Кроме того, около 1,6 млрд грн будет выплачено железнодорожникам в качестве ежемесячной надбавки за выслугу лет. Таким образом, в 2013 году социальный пакет на железнодорожном транспорте составит 2,9 млрд грн.

В частности, в 2013 году на содержание объектов социальной инфраструктуры планируется потратить 136,4 млн грн - на 8,1% больше, чем в 2012 году, на жилищное хозяйство - 38,4 млн грн (на 19,9% больше), на содержание учреждений оздоровительного и спортивно-культурного характера - 48 млн грн (на 11% больше), на содержание общежитий - 16 млн грн (на 18,9% больше). Кроме того, финансовая помощь отраслевым медицинским и образовательным учреждениям вырастет на 16,6% - до 97,3 млн грн, материальная помощь 233 тыс. неработающим пенсионерам-железнодорожникам вырастет на 9,3% - до 184 млн грн.