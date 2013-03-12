Украинские туроператоры ожидают роста выездного туризма на 15% - эксперт

Украинские туристические операторы ожидают в 2013 году рост рынка выездного туризма на уровне 15% по сравнению с 2012 годом.

Такой прогноз в ходе пресс-конференции в УНИАН дал основатель и генеральный директор Украинского туристического форума (УТФ) Аркадий Маслов.

«Крупные игроки утвердили свои планы на 2013 год в выездном туризме. В среднем эти планы предполагают рост до 15%», - сказал он.

По словам А.Маслова, в 2013 году из-за снижения спроса в Египет и Турцию, туроператоры ожидают рост количества туристов в ОАЭ, на Шри-Ланку, а также на европейские курорты - Хорватии, Черногории, Болгарии, Греции.

Кроме того, А.Маслов назвал тенденцией 2013 года развитие раннего бронирования. «Туристический продукт изменился, и его начали покупать заранее. Думаю, это связано с тем, что в 2012 году такие популярные страны как Турция были в высокой цене, и не было горящих путевок, поэтому изменился спрос за счет раннего бронирования», - сказал он.