Железнодорожники сохранят полную рабочую неделю - «Укрзализныця»

Для работников железнодорожной отрасли с ежедневным учетом рабочего времени не будет установлена 4-дневную рабочая неделя.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин во время заседания Совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины 12 марта в Киеве.

Он отметил, что в отрасли найдены другие механизмы для сокращения расходов за счет экономии горюче-смазочных материалов, электроэнергии и т.д.

«Экономия фонда заработной платы никогда не была плановым заданием железнодорожной отрасли. Уменьшение расходной части мы планируем за счет экономии материальных ресурсов: дизтоплива, электроэнергии и т.п.», - сказал он.

С.Болоболин также назвал безосновательными слухи о планах и разнарядке по сокращению количества работников в отрасли.

«Никогда «Укрзализныця» не планировала сокращений штата своих работников. Никто и никогда не давал задания по сокращению количества работающих. Мы привыкли беречь собственные кадры», - сказал он.

Во время заседания Совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины были рассмотрены вопросы о ходе реализации требований отраслевого профсоюза к «Укрзализныце» и Кабинету министров Украины, выдвинутые в январе этого года, по решению социально-трудовых вопросов в отрасли.

Гендиректор отметил, что социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором, будут выполнены.

Согласно отраслевому соглашению, в 2013 году социальные обязательства составят 2,9 млрд грн - на 8% больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» приняла решение повысить тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников в целом за 2013 год на 15,8%. В апреле 2013 года работникам железнодорожной отрасли выплатят «тринадцатую» зарплату.

Железная дорога в полном объеме выполнила все социальные обязательства за 2012 год. Сумма социальных выплат составила почти 2,6 млрд грн. Эти средства были потрачены на содержание объектов социальной инфраструктуры, финансирования медицинских и учебных заведений, реализацию жилищной программы, предоставление дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день, выслугу лет и т.п.