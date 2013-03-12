Японский консультант «Борисполя» раскритиковал выводы Счетной палаты

Выводы Счетной палаты о неэффективном использовании средств на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь» не учитывают международных рыночных тенденций и обесценивания гривни.

Об этом говорится в официальном комментарии японской компании Japan Airport Consultants (JAC), которая выступила консультантом строительства терминального комплекса D.

По словам руководителя проекта Каору Масуды, проведение всех тендерных процедур в рамках строительства терминального комплекса D проводилось в соответствии с официальным нормами Японского агентства международного развития.

«Японская сторона согласовывала каждый этап тендерного процесса и плана расширения строения. Условия контракта с подрядчиком согласовывались Японским агентством международного развития», - говорится в комментарии японской компании.

«Начальная стоимость была определена методом составления сметы строительных работ, принятым в Украине без учета международных рыночных цен и тенденций. Фактически самое низкое тендерное предложение было намного выше начальной стоимости проекта, определенной на основании украинского метода составления сметы. Не учтено значительное обесценивание гривни в отношении курса твердых валют», - говорится в комментарии японской компании.

Кроме того, JAC отмечает, что объемы авиаперевозок с 2004 по 2008 год значительно выросли (с 2,7 млн пассажиров до 5,5 млн пассажиров в год), согласно расчетам - 1800 пассажиров в час пик в августе, что превышает проектную способность установленного оборудования (1500 пассажиров в час пик).

Кроме того, в JAC отмечают, что было невозможно спрогнозировать банкротство авиакомпании «АэроСвит», которая была одним из двух базовых украинских перевозчиков и которая, как планировалось, тоже должна была использовать новый терминал аэропорта.

Также в японской компании отмечают, что некоторые иностранные авиакомпании отказались от обслуживания пассажиров в терминале С, даже когда терминал В был главным международным терминалом, из-за того что терминалы С и В не соединены между собой.

«С точки зрения эксплуатации премьер-зала терминал D более приемлем, чем терминал С», — говорится в комментарии JAC.

Как сообщал УНИАН,Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов международного аэропорта «Борисполь», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект».

В частности, Счетная палата отмечала, что необоснованная корректировка проекта строительства терминала D посредством увеличения пропускной способности и строительства ВИП-зоны привело к увеличению долговых кредитных обязательств МА «Борисполь» на 2648,4 млн грн, в то время как для обслуживания делегаций и ВИП-персон хватило бы возможностей терминала С.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.