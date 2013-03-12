Беларусь вводит ограничения на приобретение служебных авто

Минск. В Беларуси будут введены ограничения на приобретение служебных легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Беларуси, соответствующее решение содержится в указе президента Беларуси №119 от 12 марта 2013 года «Об упорядочении приобретения служебных легковых автомобилей».

«В целях рационального использования средств, соблюдения платежной дисциплины нормами указа устанавливаются ограничения на приобретение служебных легковых автомобилей юридическими лицами, имеющими просроченную задолженность, а также ограничение их стоимости», - отметили в пресс-службе президента Беларуси.

Согласно документу, юридическим лицам предоставляется право приобретения на возмездной основе, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), служебных легковых автомобилей только при отсутствии в течение последних трех календарных месяцев до даты их приобретения (заключения договора) просроченной задолженности по заработной плате, за потребленные энергоресурсы, по обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, по кредитам, полученным под гарантию правительства, а также под гарантии, выданные местными исполнительными и распорядительными органами. Данная норма не распространяется на юридические лица, которым предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения просроченной задолженности либо установлены иные меры государственной поддержки по ее погашению.

При этом стоимость служебного легкового автомобиля, приобретаемого государственными органами, государственными юридическими лицами, хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также сельскохозяйственными организациями с долей государства в уставном фонде, не должна превышать сумму, эквивалентную 25 тыс. евро с учетом таможенных платежей, если иное не установлено президентом Беларуси.

«За превышение установленной законодательством стоимости приобретаемого служебного легкового автомобиля, а также за его приобретение при наличии просроченной задолженности предусматривается наложение на руководителя государственного органа или юридического лица штрафа в размере от 600 до 1 000 базовых величин (в настоящее время одна базовая величина составляет 100 тыс. белорусских рублей (11,6 долл.))», - подчеркнули в пресс-службе президента Беларуси.

Указ вступит в силу через один месяц после его официального опубликования.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета министров Украины от 26 декабря 2011 года установлен лимит легковых автомобилей, обслуживающих органы исполнительной власти. Так, для обслуживания центрального аппарата Министерства финансов и Министерства внутренних дел установлен лимит в 10 автомобилей, Минобороны - 12, Государственной налоговой службы - 15. Для Минрегионстроя, Минэкономразвития и Минюста установлен лимит в 8 автомобилей, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства иностранных дел - по 7.