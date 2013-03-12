Кабмин хочет законодательно ужесточить борьбу с киберпреступностью

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду поправки к действующему законодательству, предлагающие считать хакерские атаки на государственные информационные ресурсы угрозой национальным интересам.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах национальной безопасности Украины» относительно кибернетической безопасности Украины» (№2483) размещен на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, «проблема обеспечения кибернетической безопасности… нуждается в немедленном и эффективном решении, что невозможно осуществить без соответствующих законодательных новаций».

В частности, проектом закона предлагается внести в перечень угроз национальным интересам и национальной безопасности страны такие позиции: угроза использования киберпространства с террористической целью; возможность втягивания Украины в вооруженные конфликты или в противостояние с другими государствами с использованием киберпространства; использование киберпространства для подготовки и осуществления вооруженной агрессии против Украины; использование СМИ, а также киберпространства для распространения культа насилия, жестокости, порнографии, пропаганды сепаратизма; компьютерная преступность и компьютерный терроризм; разглашение информации, составляющей государственную тайну, а также служебной и конфиденциальной информации, и пр.

Окончательная редакция текста данного законопроекта была одобрена 4 февраля 2013 года в ходе организованного Министерством внутренних дел согласительного совета представителей Министерства обороны, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Вместе с тем, в экспертной среде данный законопроект был воспринят неоднозначно. В частности, лидер Интернет партии Украины Дмитрий Голубов считает данную инициативу правительства проявлением цензуры, вводимой под видом борьбы с киберпреступностью и экстремизмом. По его мнению, «не давая четких определений сепаратизму и экстремизму, этим законом государство угрожает всем гражданам Украины».