Удовлетворен иск «АэроСвита» к системе продажи авиаперевозок IATA BSP

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск авиакомпании «АэроСвит» к международной системе продажи авиаперевозок IATA BSP относительно перечисления денег за уже осуществленные перевозки.

Как говорится в сообщении «АэроСвита», переданном УНИАН, иск был удовлетворен 5 марта 2013 года.

«Исковые требования «АэроСвита» удовлетворены частично, но решение суда пока не вступило в силу», - сказано в сообщении.

В то же время в авиакомпании отмечают, что даже решив эту проблему, «АэроСвит» не сможет восстановить платежи без отмены постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 5 февраля 2013 года, которым были остановлены все ранее введенные в судебном порядке процедуры, включая подготовку авиакомпании к санации и выведению ее из кризиса.

«Постановление апелляционного хозсуда провоцирует угрозу блокирования счетов авиакомпании. Поэтому даже после вступления в силу решения суда по иску авиакомпании к IATA BSP и получения ранее замороженных средств «АэроСвит» будет лишен доступа к этим ресурсам. С середины января 2013 года «АэроСвит» не имеет возможности производить расчеты по своим обязательствам перед сотрудниками, лишившись основного источника поступления средств», - говорится в сообщении «АэроСвита».

Компания отмечает, что в сложившейся ситуации также теряет смысл привлечение инвестиций с целью возобновления «АэроСвитом» регулярных дальнемагистральных рейсов, вследствие чего сокращение персонала может оказаться более масштабным, чем это было предусмотрено программой реструктуризации и выведения компании из кризиса.

«Решение апелляционного хозяйственного суда может привести к полной остановке деятельности «АэроСвита», признанию его банкротом и ликвидации. 20 февраля «АэроСвит» подал кассационную жалобу на постановление апелляционной инстанции и ожидает ее рассмотрения Высшим хозяйственным судом Украины», - говорится в сообщении компании.

«АэроСвит» отмечает, что в авиакомпании продолжается сокращение персонала в рамках реорганизации, начатой еще в декабре 2012 года.

Согласно сообщению, данной программой предусмотрена передача на аутсорсинг отдельных операций, уменьшение перечня обслуживаемых маршрутов (до дальнемагистральных), значительное сокращение штата компании.

«Сотрудники всех подразделений «АэроСвита» по графику получают предупреждения о возможном увольнении в связи с реорганизацией (за два месяца до предполагаемой даты увольнения), как это и предусмотрено национальным трудовым законодательством», - говорится в сообщении авиакомпании.

В «АэроСвите» также отмечают, что реальная сфера оперирования и будущее штатное расписание «АэроСвита» будут непосредственно зависеть от того, удастся ли компании разблокировать проблемы, препятствующие возобновлению операционной деятельности и реализации программы выхода из кризисной ситуации.

Как сообщал УНИАН, IATA BSP с 10 января 2013 года прекратила перечисление денег «АэроСвиту» за билеты, проданные в декабре-январе агентствами – участниками системы BSP. В этой связи «АэроСвит» также был вынужден приостановить текущие расчеты с контрагентами (за предоставляемые услуги) и пассажирами (за неиспользованные авиабилеты).

Авиакомпания “АэроСвит” в 2012 году сократила чистый убыток по сравнению с 2011 годом в 1,7 раза — до 846,67 млн грн. Финансовые результаты деятельности за 2012 год будут рассмотрены на собрании акционеров 3 апреля 2013 года.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.