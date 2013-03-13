Франция требует от Skype открыть спецслужбам доступ к голосовому и sms-трафику

Франция потребовала от Skype получить лицензию телекоммуникационного оператора, который должен открывать спецслужбам доступ к голосовому и sms-трафику. Расследованием работы сервиса занялась прокуратора Парижа.

Эксперты считают, что другие страны могут потребовать от компании аналогичных уступок. Ранее претензии к Skype неоднократно предъявляла российская ФСБ, передает Газета.RU.

Skype не выполняет требование французского ведомства задекларировать свою деятельность в качестве телекоммуникационного оператора, говорится в сообщении ARCEP. «Несоблюдение данного требования может являться уголовным преступлением», - предупреждают в ведомстве.

Сервис Skype предоставляет услуги в области голосовой связи через интернет по технологии VoIP, между тем, компания не зарегистрирована в качестве телекоммуникационного оператора. Но люди могут делать звонки через Skype с компьютера или смартфона, отмечают в ARCEP: «Таким образом, этот сервис предоставляет услуги голосовой связи населению».

Французские власти неоднократно предъявляли претензии и к другим международным интернет-компаниям, в частности, к Twitter и Facebook. Сервис микроблогов Twitter обсуждал с французскими регуляторами предоставления доступа к ограничению распространения агрессивных твитов.

А крупнейшей социальной сети Facebook пришлось отключить технологию распознавания лиц, благодаря которой юзеры получали рекомендации для отметок друзей на фотографиях, публикуемых в сети – в соответствии с европейским законодательством, компаниям запрещено хранить фотографии и информацию, которая может идентифицировать пользователей.

20 января французское правительство предложило ввести налог на сбор персональных данных для интернет-компаний, которые собирают огромные объемы информации о своих пользователях, адаптируют свои услуги и рекламу в соответствии с их интересами. В исследовании, проведенном по поручению президента Франции Франсуа Олланда, говорится, что пользовательские данные – «сырье в экономике цифрового сектора». «Они имеют определенную ценность, но плохо отражены в экономической науке и официальной статистике», - говорится в отчете.