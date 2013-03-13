Google оштрафована на 7 млн долл. за незаконный сбор данных из Wi-Fi-сетей

Интернет-компания Google заключила соглашение с властями США о выплате 7 миллионов долларов в качестве штрафа за незаконный сбор пользовательских данных при работе над сервисом Street View, передает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Еще в 2010 году стало известно, что спецавтомобили Google, которые делают фотографии для сервиса Street View, в течение нескольких лет незаконно собирали информацию из незащищенных Wi-Fi-сетей. В США это стало предметом расследования Федеральной комиссии по коммуникациям.

В апреле прошлого года FCC оштрафовала Google на 25 тысяч долларов за препятствование в расследовании этого инцидента. Тогда компания называла обвинения в свой адрес необоснованными.

Согласно договоренности, заключенной с 38 американскими штатами, интернет-гигант помимо выплаты штрафа уничтожит электронные адреса и пароли, которые компания в период с 2008 по 2010 год получила из беспроводных сетей при создании своего проекта.