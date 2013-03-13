«Укрзализныця» обещает сохранить полную рабочую неделю

Для работников железнодорожной отрасли с ежедневным учетом рабочего времени не будет установлена 4-дневную рабочая неделя.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин во время заседания Совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины 12 марта в Киеве.

Он отметил, что в отрасли найдены другие механизмы для сокращения расходов за счет экономии горюче-смазочных материалов, электроэнергии и т.д.

«Экономия фонда заработной платы никогда не была плановым заданием железнодорожной отрасли. Уменьшение расходной части мы планируем за счет экономии материальных ресурсов: дизтоплива, электроэнергии и т.п.», - сказал он.

С.Болоболин также назвал безосновательными слухи о планах и разнарядке по сокращению количества работников в отрасли.

«Никогда «Укрзализныця» не планировала сокращений штата своих работников. Никто и никогда не давал задания по сокращению количества работающих. Мы привыкли беречь собственные кадры», - сказал он.

Во время заседания Совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины были рассмотрены вопросы о ходе реализации требований отраслевого профсоюза к «Укрзализныце» и Кабинету министров Украины, выдвинутые в январе этого года, по решению социально-трудовых вопросов в отрасли.

Гендиректор отметил, что социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором, будут выполнены.

Согласно отраслевому соглашению, в 2013 году социальные обязательства составят 2,9 млрд грн - на 8% больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» приняла решение повысить тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников в целом за 2013 год на 15,8%. В апреле 2013 года работникам железнодорожной отрасли выплатят «тринадцатую» зарплату.

Железная дорога в полном объеме выполнила все социальные обязательства за 2012 год. Сумма социальных выплат составила почти 2,6 млрд грн. Эти средства были потрачены на содержание объектов социальной инфраструктуры, финансирования медицинских и учебных заведений, реализацию жилищной программы, предоставление дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день, выслугу лет и т.п.

***

Железнодорожникам выплатят «тринадцатую» зарплату

Совет Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на своем заседании 5 марта принял решение выплатить работникам предприятий и организаций железнодорожного транспорта, которые проработали полный календарный год, вознаграждение по итогам работы за 2012 в размере 50% должностного оклада.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», начисляться вознаграждение будет в марте, выплачиваться - в апреле 2013 года.

Справка УНИАН. В 2013 году на финансирование социальных программ железнодорожного транспорта планируется направить на 1,3 млрд грн - на 13% больше, чем в 2012 году. Кроме того, около 1,6 млрд грн будет выплачено железнодорожникам в качестве ежемесячной надбавки за выслугу лет. Таким образом, в 2013 году социальный пакет на железнодорожном транспорте составит 2,9 млрд грн.

В частности, в 2013 году на содержание объектов социальной инфраструктуры планируется потратить 136,4 млн грн - на 8,1% больше, чем в 2012 году, на жилищное хозяйство - 38,4 млн грн (на 19,9% больше), на содержание учреждений оздоровительного и спортивно-культурного характера - 48 млн грн (на 11% больше), на содержание общежитий - 16 млн грн (на 18,9% больше). Кроме того, финансовая помощь отраслевым медицинским и образовательным учреждениям вырастет на 16,6% - до 97,3 млн грн, материальная помощь 233 тыс. неработающим пенсионерам-железнодорожникам вырастет на 9,3% - до 184 млн грн.